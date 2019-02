Die Genfer Privatbank Mirabaud baut das Geschäft in Südamerika aus. Nur einen Monat nachdem die Bank einen Ableger in Sao Paolo in Brasilien gegründet hat, hat sie in Uruguay die Genehmigungen für zwei Tochterfirmen erhalten. Dies sei ein weiterer Schritt in der internationalen Entwicklungsstrategie der Gruppe, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.