Privatbankenvereinigung ernennt Grégoire Bordier zum neuen Präsidenten

Bordier werde seine neue Aufgabe am 15. Juni 2021 übernehmen. Der neue Präsident der neun Mitglieder umfassenden Branchenvereinigung ist unbeschränkt haftender Teilhaber der Genfer Privatbank Bordier & Cie. Er sei ideal positioniert, um den VSPB und seine Mitglieder dabei zu unterstützen eine aktive Rolle bei der Vertretung ihrer Interessen im In- und Ausland wahrzunehmen, heisst es in der Mitteilung.

Die Vereinigung Schweizerischer Privatbanken dankt auch dem abtretenden Yves Mirabaud für sein "unermüdliches Engagement" in den vergangenen sechs Jahren, die von zahlreichen regulatorischen Veränderungen im Bereich der Vermögensverwaltung geprägt waren.

tp/yr

(AWP)