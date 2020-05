Private Equity Holding mit Gewinneinbruch im Geschäftsjahr 2019/20

Der innere Wert der Aktie (Net Asset Value) betrug per Ende März 88,91 Euro rsp. 94,26 Franken, was einem Anstieg von 7 Prozent in Euro entspricht, einschliesslich der Ausschüttung von 2,00 Franken je Aktie im Juli 2019, wie PEH am Mittwoch mitteilt.

Der Geschäftsbericht sehe eine Ausschüttung an die Aktionäre von höchstens 2,00 Franken je Aktie vor. Angesichts der derzeitigen ungewöhnlichen Umstände und der daraus resultierenden Unsicherheit hinsichtlich der Aktivität des M&A-Marktes und der daraus resultierenden Zahlungsströme von und zu PEH in den nächsten Wochen behalte sich der Verwaltungsrat vor, die Ausschüttung in seinem Antrag an die Aktionäre, der am 5. Juni 2020 in der Einladung zur Generalversammlung (vom 2. Juli) veröffentlicht wird, zu verringern.

Die Ausschüttung werde zur Hälfte aus Reserven aus Kapitaleinlagen und zur Hälfte aus den freiwilligen Gewinnreserven ausgezahlt.

pre/rw

(AWP)