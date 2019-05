Privatklinikgruppe Hirslanden wächst etwas unprofitabler

"Dank Kosteneinsparungen haben wir trotz eines verschärften Regulationsumfeldes ein solides Ergebnis erzielt", sagte Hirslanden-CEO Daniel Liedtke am Donnerstag vor den Medien in Zürich.

Wie viele Schweizer Spitäler habe aber auch die Hirslanden-Gruppe mit einer Reihe von regulatorischen Änderungen zu kämpfen gehabt. Dazu zählten etwa Operationen, die nur noch ambulant durchgeführt werden und zu tieferen Tarifen führen. Dies habe sich negativ auf das finanzielle Ergebnis ausgewirkt. "Aus volkswirtschaftlicher Sicht machen die Anpassungen der Tarmed-Tarife aber sicherlich Sinn", betonte Liedtke.

Weniger profitabel

Trotz dieses schwierigeren Umfelds habe die Klinikgruppe aber dank Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen im Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) den Umsatz um 2 Prozent auf 1,78 Milliarden Franken steigern können. Das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA ging hingegen um 10 Prozent 285 Millionen zurück. Im Vergleich zur Branche sei man damit aber immer noch sehr gut unterwegs, sagte Liedtke dazu.

"Konkret hat uns der Effekt der neuen Tarmed-Tarife rund 18 Millionen Franken gekostet", ergänzte der Finanzchef Pierre-Antoine Binard. Dies konnte teilweise durch mehr Behandlungen und Operationen kompensiert werden. Grundsätzlich müsse aber mehr gearbeitet werde für weniger Umsatz. Zudem sind weitere Kostenmassnahmen geplant.

"Unter dem Strich steht damit zwar ein - wenn auch geringerer - Verlust zu Buche", räumte der CEO ein. Für die Gruppe sei der Free Cash Flow aber wichtiger. Dieser sei im Gegensatz zum Vorjahr, als ein Minus von 54 Millionen zu Buche stand, mit einem Plus von 73 Millionen nun positiv ausgefallen.

Die Privatklinikgruppe Hirslanden umfasst 18 Kliniken in der Schweiz. Im vergangenen Jahr (per Ende März) wurden insgesamt 106'851 Patientinnen und Patienten behandelt. Knapp die Hälfte davon war grundversichert. Seit 2007 gehört Hirslanden zur südafrikanischen Spitalgruppe Mediclinic International, die an der Londoner Börse kotiert ist.

sta/uh

(AWP)