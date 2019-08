Wegen Problemen beim Einchecken müssen sich zahlreiche Passagiere von British-Airways-Flügen in Geduld üben. "Hallo, wir haben heute Morgen einige Systemprobleme, die sich auf den Online-Check-in für alle auswirken. Wir entschuldigen uns dafür und schlagen vor, es später erneut zu versuchen", teilte die zum britischen-iberischen IAG -Konzern gehörende Airline am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das genaue Ausmass der Probleme mitten in den Sommerferien war jedoch zunächst unklar.