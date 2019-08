Probleme beim Check-in von British Airways an mehreren Flughäfen

(Ausführliche Fassung) - Wegen Problemen beim Einchecken an mindestens drei britischen Flughäfen müssen sich Tausende Passagiere von British Airways in der Ferienzeit in Geduld üben. Betroffen waren die Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick und der London City Airport. Das genaue Ausmass der Probleme sei noch unklar, sagte eine Airline-Sprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.