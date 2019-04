Probleme mit Rolls-Royce-Antrieb: Singapore Airlines lässt 'Dreamliner' am Boden

Bei Boeings Langstreckenjet 787 "Dreamliner" sorgen die Triebwerke des britischen Herstellers Rolls-Royce weiterhin für Probleme. Die Fluggesellschaft Singapore Airlines lässt zwei Maschinen des Typs wegen vorzeitiger Abnutzung der Triebwerksschaufeln vorerst am Boden, wie sie am Dienstag mitteilte. Das Unternehmen hatte in Absprache mit Rolls-Royce die Maschinen der Reihe vorsichtshalber genauer untersucht. Die beiden jetzt ausser Betrieb genommenen Jets in der Langversion 787-10 sollen nun komplett neue Antriebe erhalten.