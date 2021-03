Mit den zusätzlichen Mitteln soll der Fonds unter anderem durch die Senkung der Fremdfinanzierungsquote stabiliert werden. Zudem sollen in den nächsten Monaten Bauprojekte vorangetrieben und weitere Zukäufe ermöglicht werden. Per Ende Februar hielt der Fonds insgesamt 33 Liegenschaften. Die Kotierung an der SIX ist für den 24. März geplant.

dm/cf

(AWP)