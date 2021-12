Procimmo Swiss Commercial Fund II mit mehr Erfolg im Geschäftsjahr 2020/21

sur-Lausanne (awp) - Der Anlagefonds Procimmo Swiss Commercial Fund II hat das Geschäftsjahr 2020/21 (per 30. September) mit höheren Erträgen abgeschlossen. So kletterten die Mietzinseinahmen des an der SIX kotierten Fonds um 13,7 Prozent auf 32,6 Millionen Franken.