Procimmo Swiss Commercial Fund mit leicht tieferer Anlagerendite

sur-Lausanne (awp) - Der Procimmo Swiss Commercial Fund hat in dem per Ende Dezember abgeschlossenen ersten Halbjahr 2019/20 die Mieteinnahmen leicht erhöht. Die Anlagerendite des Immobilienfonds fiel allerdings mit annualisiert 5,18 Prozent etwas tiefer aus als noch im Jahr davor (6,10 Prozent), wie der Fondsverwalter Procimmo am Mittwoch mitteilte.