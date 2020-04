Der schwedische Autobauer Volvo Cars nimmt am Montag die Produktion in seinem Werk im schwedischen Torslanda wieder auf. Das teilte das Unternehmen am Freitag auf seiner Internetseite mit. Das Werk war seit dem 26. März geschlossen, um zu vermeiden, dass sich die Angestellten gegenseitig mit dem Corona-Virus anstecken.