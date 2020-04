Produktion in China läuft gut an - EU-Firmen besorgt über Nachfrage

Nach dem Stillstand in China durch das Coronavirus ist die Produktion im Land unerwartet gut wieder angelaufen, doch sind europäische Unternehmen besorgt über Lücken in Lieferketten und mangelnde globale Nachfrage. "Das verarbeitende Gewerbe erholt sich ziemlich gut, überraschend gut", sagte der Vorsitzender der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke, am Montag in Peking.