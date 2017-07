Produktion in Deutschland steigt stärker als erwartet

Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat an Fahrt aufgenommen. Im Mai sei die Gesamtproduktion um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Experten hatten dagegen nur einen leichten Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.