Produktionengpässe von Covestro bei Polyurethan-Rohstoffen vorbei

LEVERKUSEN (awp international) - Die Bayer-Kunststofftochter Covestro kann ihre Kunden wieder in vollem Umfang mit den Polyurethan-Vorprodukten MDI und TDI beliefern. Ein ausgefallener Zulieferer versorge das Unternehmen wieder mit der zur Herstellung notwendigen Salpetersäure, wie der MDax-Konzern am Dienstag mitteilte. Polyurethane werden als Schäume etwa in der Auto-, Bau- und in der Elektroindustrie verwendet.