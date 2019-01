Produktionspause bei Audi in Ingolstadt verlängert

Der Streik im ungarischen Audi -Motorenwerk Györ hat zunehmend Auswirkungen auf die Produktion in Deutschland. Das Unternehmen verlängerte die Zwangspause im Stammwerk Ingolstadt jetzt schon bis Donnerstag. In den Audi-Werken Neckarsulm und Brüssel liefen die Bänder noch, sagte ein Sprecher am Dienstag. Ob es auch in VW -Werken mangels Motoren zu Beeinträchtigungen kommt, teilte der Konzern nicht mit. Die Audi-Beschäftigten im Motoren- und Autowerk Györ fordern 20 Prozent mehr Lohn und sind am vergangenen Donnerstag in einen einwöchigen Streik getreten./rol/DP/fba