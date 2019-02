Produktionsstillstände brocken Aurubis Gewinnrückgang ein

Ungeplante Wartungsstillstände haben dem Metallkonzern Aurubis zum Start in das neue Geschäftsjahr einen Gewinnnrückgang eingebrockt. Zudem lagen die Raffinierlöhne für Altkupfer unten den vergleichsweise hohen Vorjahreswerten. Das operative Vorsteuerergebnis halbierte sich in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahr in etwa auf 40 Millionen Euro, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte.