ProSiebenSat.1 bestätigt Prognose für 2019 - Investitionen im Fokus

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 will nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang 2018 im laufenden Jahr mehr in Wachstum investieren. Der Konzernumbau soll weiter vorangetrieben werden. 2019 peilt der Konzern weiter eine Rückkehr zum Wachstum an - die Marge soll dabei leicht zurückgehen. Bei der bereinigten operativen Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde unverändert ein Wert zwischen 22 bis 25 (2018: 25,3) Prozent erwartet, wie das Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte.