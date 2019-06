ProSiebenSat.1 bringt Videos auf Facebooks 'Watch'-Plattform

Nutzer der Videoplattform Facebook Watch werden dort künftig auch Beiträge aus Sendungen wie "Germany's next Topmodel" oder "Galileo" ansehen können. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 schloss dafür einen Deal mit dem weltgrössten Online-Netzwerk, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Der TV-Konzern erhofft sich davon mehr Reichweite und zusätzliche Erlöse. ProSiebenSat.1 wird auch Inhalte speziell für Facebook Watch produzieren, in denen man zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen von Sendungen werfen kann.