ProSiebenSat.1-Investmentvehikel verkauft mehrere Beteiligungen

Der Investment-Arm des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 hat sich von einem Teil seiner Beteiligungen getrennt. SevenVenture verkaufte die Mehrheit eines Portfolios an sogenannten Media-for-Equity-Beteiligungen an den US-Vermögensverwalter Lexington, wie das Unternehmen am Mittwoch in Unterföhring bei München mitteilte. Der Erlös liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.