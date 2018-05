ProSiebenSat.1 und Burda umwerben Werbekunden gemeinsam

(Ausführliche Fassung) - Die Medienkonzerne ProSiebenSat.1 und Hubert Burda wollen mit massgeschneiderter Werbung für Frauen mehr Geld verdienen. Mode- oder Kosmetikfirmen können künftig mit den beiden Medienunternehmen zusammen Werbekampagnen gestalten, die aufeinander abgestimmt in den Fernsehsendungen und Zeitschriften laufen. Dazu hätten sie eine Kooperation bei Inhalten und Vermarktung vereinbart, teilten die Medienkonzerne am Montag in München mit.