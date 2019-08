Prudential will Aufspaltung noch 2019 über die Bühne bringen

Prudential-Chef Mike Wells will sich nach der Abspaltung auf das Geschäft in Afrika, Asien und den Vereinigten Staaten konzentrieren. Dort verspricht er sich mehr Wachstum. Die Zahlen des ersten Halbjahrs geben ihm in seiner Strategie recht. In den ersten sechs Monaten ging der um Umstrukturierungskosten bereinigte operative Gewinn im europäischen Geschäft um acht Prozent auf 716 Millionen Pfund (773 Mio Euro) zurück, während Prudential in Asien und den Vereinigten Staaten zulegen konnte.

Das in der Tochter M&G Prudential gebündelte Europa-Geschäft soll seinen Firmensitz wie das Stammunternehmen in Grossbritannien bekommen. Nach der Abspaltung soll es dann nur noch M&G heissen. Die Aktien von M&G dürften zudem ebenso wie die Prudential-Aktien selbst Teil des britischen Leitindex FTSE 100 werden. An der Börse sorgten die Zahlen und der angekündigte Zeitpunkt der Abspaltung des Europa-Geschäfts zu einem Kursplus von 0,6 Prozent - damit bauten die Papiere ihr Jahresplus auf marktkonforme sieben Prozent aus./zb/stw/mis

(AWP)