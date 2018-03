PSA-Konzern sieht erste Erfolge bei Opel-Sanierung

(Ausführliche Fassung) -MALMAISON/RÜSSELSHEIM (awp international) - Der kriselnde Autobauer Opel macht weiter Verluste, kommt aber unter seinem neuen Eigentümer PSA bei der Sanierung voran. "Wir haben bereits erste Ergebnisse erzielt", bilanzierte PSA-Konzernchef Carlos Tavares am Donnerstag in Rueil-Malmaison bei Paris. Die Fixkosten seien am 17 Prozent gesunken. Der als "Kostenkiller" geltende PSA-Chef machte deutlich, es könne noch "unpopuläre Entscheidungen" geben, die aber letztlich im Interesse der Opel-Beschäftigen seien. Ins Detail ging er dabei nicht.