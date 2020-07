PSA zeigt sich vor Megafusion mit Fiat Chrysler offen für Zusagen

Vor der geplanten Megafusion mit Fiat Chrysler (FCA) signalisiert der Opel-Mutterkonzern PSA , auf Bedenken der Brüsseler EU-Wettbewerbshüter einzugehen. "Falls wir irgendetwas lösen müssen, werden wir es lösen", sagte Konzernchef Carlos Tavares am Dienstag auf eine entsprechende Frage bei einer virtuellen Konferenz mit Journalisten und Finanzanalysten. Die Aktien legten am Vormittag in Paris um mehr als drei Prozent zu.