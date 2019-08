PSP-Grossaktionär Alony Hetz senkt Anteil unter 10 Prozent

Beim Immobilienunternehmen PSP Swiss Property hat der langjährige Grossaktionär Alony Hetz Properties and Investments seine Anteile weiter reduziert. Die Beteiligung des israelischen Investors sank auf 9,05 Prozent, wie am Donnerstag aus einer Offenlegungsmitteilung an die Schweizer Börse SIX hervorging.