PSP-Grossaktionär Hetz senkt Anteil unter 10 Prozent - Keine Ausstiegspläne

Dies ging am Donnerstag aus einer Offenlegungsmitteilung an die Schweizer Börse SIX hervor.

Insgesamt schlug Verwaltungsrat Nathan Hetz, der seine PSP-Anteile über seine Firma Alony Hetz hält, am Montag 450'000 Aktien zu einem Preis von über 58 Millionen Franken los, wie sich aus einer separaten Meldung an die SIX zu Managementtransaktionen schliessen liess.

An dem Tag hatte der PSP-Kurs ein neues Hoch bei 131,90 Franken erreicht. Aktuell (14.10 Uhr) werden die Aktien für 130,10 Franken gehandelt, zum Vorabendkurs ist das ein Minus von 0,2 Prozent. Der Kurs hat sich seit 2006, als Alony Hetz eingestiegen ist, mehr als verdoppelt.

Weniger in Franken exponiert

Nathan Hetz begründete den Verkauf auf Anfrage von AWP mit der hohen Bewertung. Wegen gestiegener Notierungen am Schweizer Aktienmarkt habe er sein Engagement in PSP und damit auch in der Schweizer Währung reduziert, um weniger exponiert zu sein.

PSP sei ein sehr gutes Investment für ihn, und er möge das Unternehmen, sagte er weiter. Derzeit hege er auch keine Pläne, sich aus dem Titel zu verabschieden, er halte immer noch Aktien im Wert von rund einer halben Milliarde. Allerdings hänge das auch von der weiteren Marktentwicklung ab.

Zuletzt hatte Hetz Ende 2018 nach Angaben im PSP-Geschäftsbericht noch 10,03 Prozent gehalten, ein Jahr davor 12,21 Prozent. Die letzte Beteiligungsmeldung an die SIX datiert von 2012, damals belief sich der Anteil noch auf 14,57 Prozent.

Alony Hetz ist seit 13 Jahren Aktionär von PSP und im Verwaltungsrat von PSP seit einigen Jahren mit zwei Sitzen vertreten. Neben Alony-Hetz-CEO Hetz ist Aviram Wertheim Mitglied des Gremiums. Ob seine Gesellschaft beide Sitze behalten werde, liess dieser noch offen. Die nächste Generalversammlung von PSP stehe erst im nächsten April an. Man werde dann weitersehen.

tt/ys

(AWP)