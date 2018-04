PSP Swiss Property gewinnt neuen Ankermieter am Zürcher Bahnhofplatz

In der PSP-Nachbarliegenschaft am Beatenplatz (ehemals Kino ABC und Restaurant Movie) werde bekanntlich die neue Mieterin Ruby Hotels & Resorts Anfang 2021 ein Hotel mit rund 210 Zimmern eröffnen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die ehemalige Movie-Fläche werde wiederum als eigenständiges Restaurant ausgebaut.

IWG ist laut der Mitteilung mit verschiedenen Marken bereits in diversen PSP-Liegenschaften Mieterin: So zum Beispiel am Steinentorberg 8/12 in Basel oder am Bleicherweg 10 in Zürich und ab Mitte 2018 auch im "Businesspark Richtistrasse" in Wallisellen.

tp/cf

(AWP)