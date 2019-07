Puma erhöht nach robustem Quartal Prognose

Der Sportartikelhersteller Puma hat nach einem robusten zweiten Quartal seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht erhöht. Der Umsatz soll währungsbereinigt nun um 13 Prozent zunehmen, teilte der Lokalrivale von Adidas am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Bislang war Puma von einem Plus von rund 10 Prozent ausgegangen. Das operative Ergebnis (Ebit) sieht der Konzern nun bei 410 bis 430 Millionen Euro, nach zuvor erwarteten 395 bis 415 Millionen Euro.