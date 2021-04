Puma wird nach starkem Jahresauftakt beim Umsatz optimistischer

Der Sportartikelhersteller Puma ist trotz Belastungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie Lieferengpässen besser in das neue Jahr gestartet als erwartet. Der Umsatz stieg um 19,2 Prozent auf rund 1,55 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 25,8 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) wurde mit 154,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt und übertraf die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich verdiente Puma mit 109,2 Millionen Euro rund dreimal soviel wie im Vorjahr.