Qantas: für Krise in der Luftfahrtindustrie gut aufgestellt

Das Unternehmen erklärte am Mittwoch, es habe sich 628 Millionen Dollar an Finanzmitteln gegen ihre Boeing-Flotte gesichert, um ihre finanzielle Position zu stärken. Zudem gab Qantas an, über 1,74 Milliarden Dollar an Barmitteln, eine weitere nicht in Anspruch genommene Kreditlinie in Höhe von über eine halbe Milliarde Dollar und weitere zwei Milliarden Dollar an nicht ausgelasteten Vermögenswerten zu verfügen.

Die Nettoverschuldung von drei Milliarden Dollar bleibe am unteren Ende der Zielspanne und habe bis Juni 2021 keine grösseren Schuldenlaufzeiten, teilte die Fluggesellschaft mit. "In den letzten Jahren haben wir unsere Bilanz deutlich gestärkt und können nun unter aussergewöhnlichen Umständen auf diese Stärke zurückgreifen", sagte Qantas-Chef Alan Joyce. "Alles, was wir im Moment tun, konzentriert sich darauf, die langfristige Zukunft des nationalen Luftfahrtunternehmens zu sichern, einschliesslich sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter Arbeitsplätze haben, zu denen sie zurückkehren können, wenn wir den Flugdienst wieder voll aufnehmen", erklärte er.

Die Qantas-Aktien stiegen im frühen Handel um 30 Prozent. Die Luftfahrtindustrie kämpft weltweit mit den Folgen des Corona-Virusausbruchs durch Reisebeschränkungen und Nachfrageeinbruch. Qantas hatte vergangene Woche seinen internationalen Flugbetrieb eingestellt, den Flugplan für Inlandsflüge massiv zusammengestrichen und 20.000 Mitarbeiter beurlaubt.

