Qiagen bleibt auf Wachstumskurs. Im zweiten Quartal profitierte das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen insbesondere von einer stark angezogenen Nachfrage nach seinem Tuberberkulosetest Quantiferon. Auch gaben Währungseffekte weiter Rückenwind, wenngleich dieser nicht mehr ganz so stark blies wie zum Jahresauftakt. Der Umsatz kletterte von April bis Juni im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf rund 377 Millionen US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus 6 Prozent betragen, wie Qiagen am späten Dienstagabend nach US-Börsenschluss im niederländischen Venlo mitteilte.