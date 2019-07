Qiagen enttäuscht mit gesenkten Zielen - Aktienkurs fällt

Der niederländische Biotech-Konzern Qiagen hat Anleger mit einer Prognosesenkung verschreckt. Veränderungen im Zusammenhang mit einer Partnerschaft in China dämpften die Erwartungen an Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr. An der Börse reagierte die Aktie mit deutlichen Verlusten. Das Papier brach am Donnerstag zum Handelsstart um mehr als sieben Prozent ein.