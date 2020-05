Qiagen profitiert zum Jahresstart von starker Nachfrage nach Corona-Tests

Das Diagnostikunternehmen Qiagen profitiert in der aktuellen Corona-Pandemie von einer erhöhten Nachfrage nach seinen Testkits und entsprechenden Diagnostik-Plattformen. Der Umsatz legte zum Jahresstart um 7 Prozent auf rund 372 Millionen US-Dollar, wie das im MDax und an der Nasdaq notierte Unternehmen am Abend nach dem US-Börsenschluss in Venlo mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus neun Prozent.