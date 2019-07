Der Biotech-Konzern Qiagen dämpft die Erwartungen an Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr. Den bereinigten und verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) sieht Qiagen noch bei 1,42 bis 1,44 US-Dollar pro Aktie, teilte das MDax -Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor hatte Qiagen 1,45 bis 1,47 Dollar angestrebt. Das Umsatzwachstum erwartet das Unternehmen, Währungseffekte ausgeklammert, bei plus 5 bis 6 Prozent, vorher waren 7 bis 8 Prozent angepeilt.