Qiagen will 2019 dank neuer Produkte weiter zulegen

Das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen Qiagen will nach einem Umsatz- und Ergebniszuwachs 2018 im neuen Geschäftsjahr noch mal draufsatteln. Unternehmenschef Peer Schatz peilt auch dank neuer Produkte ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 7 bis 8 Prozent an, wie das Unternehmen am Montagabend nach US-Börsenschluss im niederländischen Venlo mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis je Aktie (EPS) soll - gerechnet zu konstanten Wechselkursen auf 1,45 bis 1,47 US-Dollar steigen.