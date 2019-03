Qualcomm erringt vor Gericht Etappensieg gegen Apple

Der Chipkonzern Qualcomm hat in seinem Patentstreit mit Apple einen Teilerfolg erzielt. So hat Qualcomm in den USA ein erstes Gerichtsverfahren gewonnen, bei dem es darum ging, wie viel der iPhone-Hersteller dem Chipproduzenten für die Nutzung seiner patentierten Technologie bezahlen soll. Die Geschworenen sprachen Qualcomm rund 31,6 Millionen US-Dollar Schadensersatz zu und damit den Betrag, den Qualcomm gefordert hatte.