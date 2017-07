Qualcomm nimmt in Patentstreit iPhone-Verkäufe in den USA ins Visier

(Ausführliche Fassung) - Der Chipkonzern Qualcomm eskaliert seinen Patentstreit mit Apple und will die Einfuhr einiger iPhone-Modelle in die USA verbieten lassen. In der Klage bei der US-Handelsbehörde ITC geht es um Apple-Telefone mit Kommunikationschips des Qualcomm-Konkurrenten Intel . Die Handelskommission kann bei Patentverletzungen die Einfuhr von Geräten in die USA untersagen. Die Verfahren enden allerdings eher selten mit Verboten und dauern üblicherweise ein bis eineinhalb Jahre, so dass mit dem jährlichen Aktualisierungszyklus in der Branche neue Modelle meist nicht betroffen sind.