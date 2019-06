Raffinerie Leuna rechnet mit sauberem Öl aus 'Druschba'-Pipeline

Die Raffinerie in Leuna rechnet damit, dass in den nächsten Tagen wieder sauberes Öl aus Russland durch die "Druschba"-Pipline nach Deutschland fliesst. Die Lieferungen waren über Wochen unterbrochen. Die Total Raffinerie in Leuna (Sachsen-Anhalt) teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass nach ihren Informationen bereits wieder nicht mehr verschmutztes Öl über Weissrussland nach Polen gelange. "Dieses müsste in einigen Tagen auch in Deutschland ankommen", erklärte ein Sprecher.