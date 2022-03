Raiffeisen Bank International erwägt Ausstieg aus Russland-Geschäft

Die stark in Osteuropa vertretene österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) prüft wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine alle Optionen für ihr Russland-Geschäft. "Bis hin zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland" sei alles denkbar, sagte Konzernchef Johann Strobl laut einer Mitteilung vom Donnerstag. "Diese noch nie dagewesene Situation veranlasst die RBI, ihre Position in Russland zu überdenken."