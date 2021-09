Raiffeisen-Geschäftsleitungsmitglied Kathrin Wehrli scheidet aus

Der Rücktritt von Wehrli, die seit Anfang 2020 Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz war, erfolge aus privaten Gründen, teilte das Institut am Mittwoch mit. Und die Suche nach einer Nachfolge werde umgehend an die Hand genommen. Interimistisch übernehme Roland Altwegg die Leitung des Departements.

Weitere Angaben zum Rücktritt von Wehrli, die vor ihrem Engagement bei Raiffeisen als "Head Products & Services" bei der CS Schweiz gearbeitet hatte, wollte Raiffeisen auf Anfrage von AWP nicht machen. Auch bezüglich eines möglichen Wechsels zu einem anderen Institut äusserte sich die Bank nicht.

Als möglichen neuen Arbeitgeber hatte der Branchenblog "Inside Paradeplatz" zuletzt die Zürcher Kantonalbank gehandelt. Dort soll Wehrli Nachfolgerin von CEO Martin Scholl werden, schrieb das Nachrichtenportal in einem Artikel von Anfang September. Scholl tritt per Ende August 2022 nach 15 Jahren an der Spitze der grössten Schweizer Kantonalbank zurück.

Die ZKB wollte die Gerüchte nicht kommentieren.

Wehrlis Rücktritt ist der dritte Abgang an der Führungsspitze von Raiffeisen in diesem Jahr. Ende Juli musste Verwaltungsratspräsident Guy Lachapelle im Zusammenhang mit einer Liebesbeziehung von seinem Amt zurücktreten. Im gleichen Monat wurde auch bekannt, dass Firmenkundenchef Urs Gauch per Ende Jahr aus dem Unternehmen ausscheiden wird.

sig/ra

(AWP)