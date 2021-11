Raiffeisen Schweiz: Martin Sieg Castagnola zieht Kandidatur als VR zurück

Bei der Raiffeisen-Gruppe Schweiz stellen sich nicht alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte an der ausserordentlichen Generalversammlung von Anfang Dezember zur Wahl in den Verwaltungsrat. Der ehemalige Finanzchef der Bank Vontobel, Martin Sieg Castagnola, zieht seine Kandidatur aus gesundheitliche Gründen zurück, wie Raiffeisen Schweiz am Mittwoch mitteilte.