Raiffeisen Schweiz schlägt Thomas Müller zum neuen Präsidenten vor

Müller gehört bereits seit 2018 dem Verwaltungsrat an und habe in dieser Funktion die Erarbeitung der "Strategie Raiffeisen 2025" und die Weiterentwicklung der Gruppe in den vergangenen Jahren massgeblich mitgeprägt, schreibt Raiffeisen in einer Mitteilung vom Mittwoch. Seine Nomination sei im Rahmen eines breit abgestützten Evaluationsprozesses erfolgt, heisst es.

Müller ist seit 2016 auch Präsident der Schweizerischen Übernahmekommission. Zuvor war der 56-jährige Risikochef der Bank EFG International und hatte weitere Führungsfunktionen innerhalb der EFG Gruppe besetzt.

Zudem sollen an der Generalversammlung Sandra Lathion und Martin Sieg Castagnola neu in den Verwaltungsrat gewählt werden.

mk/uh

(AWP)