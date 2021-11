Raiffeisen Schweiz schlägt Thomas Müller zum neuen Präsidenten vor

Müller gehört bereits seit 2018 dem Verwaltungsrat an. In dieser Funktion habe er die Erarbeitung der "Strategie Raiffeisen 2025" und die Weiterentwicklung der Gruppe in den vergangenen Jahren massgeblich mitgeprägt, schreibt Raiffeisen in einer Mitteilung vom Mittwoch. Seine Nomination sei im Rahmen eines breit abgestützten Evaluationsprozesses erfolgt.

Seit 2016 ist Müller auch Präsident der Schweizerischen Übernahmekommission. Zuvor war der 56-jährige Risikochef der Bank EFG International und hatte weitere Führungsfunktionen innerhalb der EFG Gruppe besetzt.

Das Amt als Präsident des Verwaltungsrates der Credit Exchange, das er derzeit inne hat, wird Müller den Angaben zufolge zum Zeitpunkt seines Amtsantritts niederlegen, ebenso wie sein Mandat als Verwaltungsrat bei der Copernicus Wealth Management.

Vorgänger stoplert über Strafanzeige

Der Nomination von Müller sind turbulente Zeiten an der Verwaltungsratsspitze der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz vorangegangen. Sein Vorgänger Guy Lachapelle war Ende Juli 2021 nach zweieinhalb Jahren als Präsident wegen einer Strafanzeige von einer Frau, mit der er eine Liebensbeziehung hatte, zurückgetreten. Ein entsprechendes Verfahren wurde indes diese Woche von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt eingestellt.

Lachapelle selbst, der vorher jahrelang Chef der Basler Kantonalbank war, war ins Amt des Verwaltungsrates gewählt worden, um nach der Ära Pierin Vincenz wieder Ruhe in die Genossenschaftsbank zu bringen.

Zwei neue VR-Mitglieder vorgeschlagen

Nun soll also an einer ausserordentlichen Generalversammlung Thomas Müller zu seinem Nachfolger gewählt werden. Dazu findet eine Orientierungsveranstaltung am 3. Dezember 2021 statt, an der die nominierten Verwaltungsratsmitglieder zur Wahl vorgeschlagen werden. Die Ergebnisse der Wahlen werden dann in der darauffolgenden Woche bekannt gegeben.

An dieser ausserordentlichen Generalversammlung sollen auch der ehemalige Finanzchef der Bank Vontobel Martin Sieg Castagnola sowie Sandra Lathion neu in den Verwaltungsrat gewählt werden. Lathion, die aktuell noch Verwaltungsrätin der Walliser Kantonalbank ist, werde dieses Amt zum Zeitpunkt ihres Amtsantritts bei Raiffeisen Schweiz niederlegen, teilte das Walliser Staatsinstitut in einer separaten Mittelung mit.

mk/sig/uh

(AWP)