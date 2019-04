Raiffeisen-Verwaltungsrat bezog 2018 knapp 6 Prozent mehr Entschädigung

Der Verwaltungsrat der Raiffeisen Schweiz hat im Geschäftsjahr 2018 eine Gesamtentschädigung von 2,71 Millionen Franken bezogen. Das sind 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die drittgrösste Schweizer Bank begründet die Erhöhung in dem am Donnerstag aufgeschalteten Geschäftsbericht unter anderem mit der hohen Frequenz an Verwaltungsrats- als auch Ausschusssitzungen sowie dem "intensiven Gremienaustausch".