Raiffeisen: VR-Präsident Guy Lachappelle tritt per Ende Juli zurück

Bei der Raiffeisen-Gruppe kommt es zu einem überraschenden Wechsel an der Spitze. VR-Präsident Guy Lachappelle, seit 2018 in diesem Amt, tritt per Ende Juli 2021 zurück, wie die Bankengruppe am Donnerstag mitteilte. Er stehe bis dahin dem Unternehmen aber noch zur Verfügung, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.