Die an der Schweizer Börse kotierte und auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Rapid Nutrition hat Carl Seletz in ihr wissenschaftliches Beraterteam berufen. Er arbeitete bis vor kurzem als Chief Global Officer für die Ernährungsfirma GNC. Zuvor war er auch für GAP, Abercrombie & Fitch oder Victoria's Secret tätig, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.