Die an der Schweizer Börse kotierte und auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Rapid Nutrition hat Ruth Kendon in ihr wissenschaftliches Beraterteam berufen. Sie verfügt über Abschlüsse in Botanischer Medizin und Naturheilkunde und ist seit 30 Jahren in der Branche tätig, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.