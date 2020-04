Das Gesundheitsunternehmen Rapid Nutrition geht mit der E-Commerce-Gesellschaft BFG Brasil Comercio de Vitaminas eine Partnerschaft ein. Nun könne Rapid Nutrition seine SystemLS-Gesundheitsprodukte auch in Brasilien, Argentinien und Uruguay online anbieten, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Mittwoch mit.