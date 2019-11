Die an der Schweizer Börse kotierte und auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Rapid Nutrition hat Wandelanleihen im Volumen von 240'000 Euro am Markt platziert. Die Platzierung bestehe aus Einheiten zum Marktpreis, die jeweils Warrants zu einer 50-Prozent-Prämie gegenüber dem Marktpreis einschlössen, teilte Rapid Nutrition am Freitag mit.