Rapid Nutrition macht 2020 weniger Gewinn

Die Bruttogewinnmarge sei dank einer Optimierung der Lieferkette jedoch stabil geblieben und der Umsatz habe in etwa den Erwartungen entsprochen. Konkrete Zahlen werden aber noch nicht genannt.

Das britische Unternehmen hatte Anfang Dezember angekündigt, es wolle sich wieder von der Schweizer Börse zurückziehen. Das entsprechende Gesuch wurde von der Schweizer Börse SIX kurz vor Weihnachten bewilligt. Die Dekotierung der Aktie ist nun für den 23. Juli 2021 vorgesehen.

Als Begründung für die Dekotierung hatte Rapid Nutrition bereits damals angegeben, seine Aktivitäten auf die wachsenden US-Kapitalmärkte konzentrieren zu wollen, da es Probleme mit dem Schweizer EU-Rahmenwerk und dem Mangel an After-Market-Support und Dienstleistungen für Wachstumsunternehmen in der Schweiz gebe. Rapid Nutrition war im März 2017 mittels eines sogenannten "Direct Listings" an die Schweizer Börse gekommen.

cf/uh

(AWP)