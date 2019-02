Die auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Rapid Nutrition will in künftiges Wachstum investieren und hat dazu eine Wandelanleihe ausgegeben. Die Anleihe mit einem Volumen von 205'000 britischen Pfund sei bei neuen und bestehenden Investoren platziert worden, teilte Rapid in der Nacht auf Montag mit. Das Aktienkapital werde sich - nach Ausübung aller Wandelrechte - auf insgesamt 36,3 Millionen Titel erhöhen.